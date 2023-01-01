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Subaru

Subaru

subaru.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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سوبارو هو قسم تصنيع السيارات في مجموعة النقل اليابانية شركة سوبارو، الشركة الحادية والعشرون لأكبر صانع سيارات من حيث الإنتاج في جميع أنحاء العالم في عام 2017. تشتهر سيارات سوبارو باستخدامها لتخطيط محرك الملاكم في معظم المركبات التي تزيد سعتها عن 1500 سم مكعب.

الموقع الإلكتروني: subaru.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Subaru. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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