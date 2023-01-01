سوبارو هو قسم تصنيع السيارات في مجموعة النقل اليابانية شركة سوبارو، الشركة الحادية والعشرون لأكبر صانع سيارات من حيث الإنتاج في جميع أنحاء العالم في عام 2017. تشتهر سيارات سوبارو باستخدامها لتخطيط محرك الملاكم في معظم المركبات التي تزيد سعتها عن 1500 سم مكعب.

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