شركة مازدا موتور، المعروفة باسم مازدا، هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات مقرها في فوتشو، هيروشيما، اليابان.

الموقع الإلكتروني: mazdausa.com

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