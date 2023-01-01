Nissan USA

شركة نيسان موتور المحدودة هي شركة تصنيع سيارات يابانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في نيشي كو، يوكوهاما، اليابان. تبيع الشركة سياراتها تحت العلامات التجارية نيسان وإنفينيتي وداتسون، مع منتجات ضبط الأداء الداخلية التي تحمل علامة نيسمو.

الموقع الإلكتروني: nissanusa.com

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