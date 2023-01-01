شركة فورد للسيارات هي شركة تصنيع سيارات أمريكية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ديربورن، ميشيغان، الولايات المتحدة. أسسها هنري فورد وتم تأسيسها في 16 يونيو 1903. تبيع الشركة السيارات والمركبات التجارية تحت علامة فورد التجارية، والسيارات الفاخرة تحت علامتها التجارية الفاخرة لينكولن.

الموقع الإلكتروني: ford.com

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