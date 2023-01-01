شيفروليه، يشار إليها بالعامية باسم تشيفي ورسميًا قسم شيفروليه للسيارات في شركة جنرال موتورز، هو قسم سيارات أمريكي تابع للشركة المصنعة الأمريكية جنرال موتورز.

الموقع الإلكتروني: chevrolet.com

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