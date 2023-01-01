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Chevrolet

Chevrolet

chevrolet.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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شيفروليه، يشار إليها بالعامية باسم تشيفي ورسميًا قسم شيفروليه للسيارات في شركة جنرال موتورز، هو قسم سيارات أمريكي تابع للشركة المصنعة الأمريكية جنرال موتورز.

الموقع الإلكتروني: chevrolet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chevrolet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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