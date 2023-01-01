بويك أو رسميًا قسم بويك للسيارات في جنرال موتورز، هو قسم من شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز. بدأها رائد صناعة السيارات ديفيد دنبار بويك، وكانت من بين أولى العلامات التجارية الأمريكية للسيارات، وهي الشركة التي أسست شركة جنرال موتورز في عام 1908.

الموقع الإلكتروني: buick.com

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