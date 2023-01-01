جي إم سي، المعروفة سابقًا باسم شركة جنرال موتورز للشاحنات، أو قسم جي إم سي للشاحنات والحافلات، هي قسم من شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز التي تركز بشكل أساسي على الشاحنات ومركبات الخدمات. تقوم جي إم سي حاليًا بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الخفيفة، لتلبية احتياجات السوق المتميزة.

الموقع الإلكتروني: gmc.com

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