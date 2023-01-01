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GMC

GMC

gmc.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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جي إم سي، المعروفة سابقًا باسم شركة جنرال موتورز للشاحنات، أو قسم جي إم سي للشاحنات والحافلات، هي قسم من شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز التي تركز بشكل أساسي على الشاحنات ومركبات الخدمات. تقوم جي إم سي حاليًا بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات الخفيفة، لتلبية احتياجات السوق المتميزة.

الموقع الإلكتروني: gmc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GMC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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