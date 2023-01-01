RAM Trucks

شاحنات رام، المعروفة سابقًا باسم RAM والمعروفة سابقًا باسم قسم شاحنات رام، هي علامة تجارية أمريكية للشاحنات الخفيفة إلى المتوسطة الوزن والمركبات التجارية الأخرى، وهي قسم من شركة ستيلانتيس. تم تأسيسها في إطار فرعي من دودج في عام 2010 باستخدام اسم خط شاحنات رام بيك أب.

الموقع الإلكتروني: ramtrucks.com

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