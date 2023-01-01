قسم سيارات كاديلاك هو قسم من شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز التي تقوم بتصميم وبناء السيارات الفاخرة. أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وكندا والصين. يتم توزيع طرازات كاديلاك في 34 سوقًا إضافيًا حول العالم.

الموقع الإلكتروني: cadillac.com

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