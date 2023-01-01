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Cadillac

Cadillac

cadillac.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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قسم سيارات كاديلاك هو قسم من شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز التي تقوم بتصميم وبناء السيارات الفاخرة. أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وكندا والصين. يتم توزيع طرازات كاديلاك في 34 سوقًا إضافيًا حول العالم.

الموقع الإلكتروني: cadillac.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cadillac. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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