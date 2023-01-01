Land Rover

لاند روفر هي علامة تجارية بريطانية للمركبات ذات الدفع الرباعي والقادرة على الطرق الوعرة، مملوكة لشركة تصنيع السيارات متعددة الجنسيات جاكوار لاند روفر، منذ عام 2008 وهي شركة تابعة لشركة تاتا موتورز الهندية. تقوم شركة JLR حاليًا ببناء سيارات لاند روفر في البرازيل والصين والهند وسلوفاكيا والمملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: landrover.com

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