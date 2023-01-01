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Land Rover

Land Rover

landrover.com

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لاند روفر هي علامة تجارية بريطانية للمركبات ذات الدفع الرباعي والقادرة على الطرق الوعرة، مملوكة لشركة تصنيع السيارات متعددة الجنسيات جاكوار لاند روفر، منذ عام 2008 وهي شركة تابعة لشركة تاتا موتورز الهندية. تقوم شركة JLR حاليًا ببناء سيارات لاند روفر في البرازيل والصين والهند وسلوفاكيا والمملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: landrover.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Land Rover. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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