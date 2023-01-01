لينكولن هو قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات. تم تسويق لينكولن بين أفضل العلامات التجارية للسيارات الفاخرة في الولايات المتحدة، وقد تم وضعها بشكل وثيق في مواجهة نظيرتها جنرال موتورز كاديلاك.

الموقع الإلكتروني: lincoln.com

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