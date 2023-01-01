لكزس هي قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا. ويتم تسويق علامة لكزس التجارية في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم، وهي العلامة التجارية الأكبر مبيعًا للسيارات الفاخرة في اليابان. وقد صنفت ضمن أكبر 10 علامات تجارية يابانية عالمية من حيث القيمة السوقية. يقع المقر الرئيسي لكزس في ناغويا، اليابان.

الموقع الإلكتروني: lexus.com

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