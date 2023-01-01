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Lexus

Lexus

lexus.com

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لكزس هي قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا. ويتم تسويق علامة لكزس التجارية في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم، وهي العلامة التجارية الأكبر مبيعًا للسيارات الفاخرة في اليابان. وقد صنفت ضمن أكبر 10 علامات تجارية يابانية عالمية من حيث القيمة السوقية. يقع المقر الرئيسي لكزس في ناغويا، اليابان.

الموقع الإلكتروني: lexus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lexus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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