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Volkswagen

Volkswagen

vw.com

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فولكس فاجن هي شركة تصنيع سيارات ألمانية يقع مقرها الرئيسي في فولفسبورج، ساكسونيا السفلى، ألمانيا. تأسست عام 1937 من قبل جبهة العمل الألمانية، المعروفة بسيارتها البيتل الشهيرة، وهي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة فولكس فاجن، أكبر صانع للسيارات من حيث المبيعات العالمية في عامي 2016 و2017.

الموقع الإلكتروني: vw.com

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