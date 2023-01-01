فولكس فاجن هي شركة تصنيع سيارات ألمانية يقع مقرها الرئيسي في فولفسبورج، ساكسونيا السفلى، ألمانيا. تأسست عام 1937 من قبل جبهة العمل الألمانية، المعروفة بسيارتها البيتل الشهيرة، وهي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة فولكس فاجن، أكبر صانع للسيارات من حيث المبيعات العالمية في عامي 2016 و2017.

الموقع الإلكتروني: vw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Volkswagen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.