Bayerische Motoren Werke AG، يشار إليها عادة باسم BMW، هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات الفاخرة والدراجات النارية ومقرها في ميونيخ، بافاريا، ألمانيا.

الموقع الإلكتروني: bmw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BMW. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.