الدكتور جي. ح.ح. F. Porsche AG، والتي يتم اختصارها عادةً إلى Porsche، هي شركة تصنيع سيارات ألمانية متخصصة في السيارات الرياضية عالية الأداء وسيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان، ومقرها الرئيسي في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا.

الموقع الإلكتروني: porsche.com

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