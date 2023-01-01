مرسيدس بنز، يشار إليها عادة باسم مرسيدس، هي علامة تجارية ألمانية فاخرة للسيارات التجارية تأسست عام 1926. يقع المقر الرئيسي لشركة مرسيدس بنز إيه جي في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا. تنتج شركة Mercedes-Benz AG سيارات استهلاكية فاخرة ومركبات تجارية تحمل شارة Mercedes-Benz.

الموقع الإلكتروني: mercedes-benz.com

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