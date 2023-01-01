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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

mercedes-benz.com

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مرسيدس بنز، يشار إليها عادة باسم مرسيدس، هي علامة تجارية ألمانية فاخرة للسيارات التجارية تأسست عام 1926. يقع المقر الرئيسي لشركة مرسيدس بنز إيه جي في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا. تنتج شركة Mercedes-Benz AG سيارات استهلاكية فاخرة ومركبات تجارية تحمل شارة Mercedes-Benz.

الموقع الإلكتروني: mercedes-benz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mercedes-Benz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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