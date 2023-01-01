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VinFast LLC هي شركة سيارات خاصة مقرها في هانوي. تأسست في عام 2017، وهي عضو في منظمة التكتل Vingroup، التي أسسها Phạm Nhật Vượng.

الموقع الإلكتروني: vinfastauto.com

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