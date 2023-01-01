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VinFast

VinFast

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الموقع الإلكتروني: vinfastauto.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VinFast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

VinFast LLC هي شركة سيارات خاصة مقرها في هانوي. تأسست في عام 2017، وهي عضو في منظمة التكتل Vingroup، التي أسسها Phạm Nhật Vượng.

الموقع الإلكتروني: vinfastauto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VinFast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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