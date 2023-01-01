WebCatalog
Penfield

Penfield

penfield.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Penfield هي علامة تجارية للملابس الخارجية وشركة خاصة تأسست في هدسون، ماساتشوستس. تأسست الشركة في عام 1975 على يد هارفي جروس، أحد مواطني نيو إنجلاند، واكتسبت سمعة طيبة في صناعة السترات المحشوة بالريش والصوف والملابس الخارجية.

الموقع الإلكتروني: penfield.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Penfield. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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