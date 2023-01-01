Penfield هي علامة تجارية للملابس الخارجية وشركة خاصة تأسست في هدسون، ماساتشوستس. تأسست الشركة في عام 1975 على يد هارفي جروس، أحد مواطني نيو إنجلاند، واكتسبت سمعة طيبة في صناعة السترات المحشوة بالريش والصوف والملابس الخارجية.

الموقع الإلكتروني: penfield.com

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