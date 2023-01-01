L. L. Bean هي شركة بيع بالتجزئة أمريكية مملوكة للقطاع الخاص تأسست عام 1912 على يد ليون ليونوود بين. الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في المكان الذي تأسست فيه، في فريبورت بولاية مين، متخصصة في الملابس ومعدات الترفيه في الهواء الطلق.

الموقع الإلكتروني: llbean.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ L.L.Bean. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.