WebCatalog
Bass Pro

Bass Pro

basspro.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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BPS Direct, L. L. C، التي تمارس أعمالها باسم Bass Pro Shops، هي شركة تجزئة أمريكية مملوكة للقطاع الخاص متخصصة في الصيد وصيد الأسماك والتخييم وغيرها من السلع الترفيهية الخارجية ذات الصلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Bass Pro Shops في سبرينجفيلد بولاية ميسوري، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 40.000 شخص.

الموقع الإلكتروني: basspro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bass Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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