BPS Direct, L. L. C، التي تمارس أعمالها باسم Bass Pro Shops، هي شركة تجزئة أمريكية مملوكة للقطاع الخاص متخصصة في الصيد وصيد الأسماك والتخييم وغيرها من السلع الترفيهية الخارجية ذات الصلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Bass Pro Shops في سبرينجفيلد بولاية ميسوري، ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 40.000 شخص.

الموقع الإلكتروني: basspro.com

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