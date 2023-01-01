متاجر بريمارك المحدودة هي شركة أيرلندية متعددة الجنسيات لبيع الأزياء السريعة بالتجزئة ومقرها في دبلن، أيرلندا. لديها متاجر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. لا يتم استخدام العلامة التجارية Penneys خارج أيرلندا لأنها مملوكة في مكان آخر لمتاجر التجزئة الأمريكية J. C. Penney.

الموقع الإلكتروني: primark.com

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