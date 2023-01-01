Lidl Ελλάδα

جودة عالية ونضارة فريدة وأسعار منخفضة دائمًا! ليدل اليونان مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl-hellas.gr

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