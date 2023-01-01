Lidl Suomi

تقدم Lidl مجموعة مختارة عالية الجودة من المنتجات المفضلة المحلية والعالمية لأولئك منكم الذين يرغبون في القيام بالتسوق بسعر رخيص وبدون عناء. ليدل فنلندا مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.fi

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