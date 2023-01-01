Cropp هي علامة تجارية للملابس وسلسلة متاجر بيع بالتجزئة، مملوكة لشركة LPP، وهي متخصصة في أسلوب ملابس الشارع. ويقع مقرها الرئيسي في غدانسك، بولندا. وفي عام 2021، امتلكت الشركة 356 متجرًا في أوروبا، منتشرة في 17 دولة، بما في ذلك 170 متجرًا في بولندا، و186 متجرًا في دول أخرى.

الموقع الإلكتروني: cropp.com

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