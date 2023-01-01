WebCatalog
Cropp

Cropp

cropp.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cropp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Cropp هي علامة تجارية للملابس وسلسلة متاجر بيع بالتجزئة، مملوكة لشركة LPP، وهي متخصصة في أسلوب ملابس الشارع. ويقع مقرها الرئيسي في غدانسك، بولندا. وفي عام 2021، امتلكت الشركة 356 متجرًا في أوروبا، منتشرة في 17 دولة، بما في ذلك 170 متجرًا في بولندا، و186 متجرًا في دول أخرى.

الموقع الإلكتروني: cropp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cropp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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