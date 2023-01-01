نحن نقدم أحدث الملابس للنساء والرجال والأطفال. يمكنك العثور على السترات والبلوزات والفساتين والجينز والأحذية، ... Reserved هي شركة بولندية لبيع الملابس بالتجزئة ومقرها في غدانسك، بوميرانيا، بولندا. تأسست في عام 1999 ولا تزال أكبر شركة ضمن مجموعة LPP، التي تضم أكثر من 1700 متجر بيع بالتجزئة في أكثر من 20 دولة وتمتلك أيضًا علامات تجارية مثل Cropp وHouse وMohito وSinsay.

الموقع الإلكتروني: reserved.com

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