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Reserved

Reserved

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الموقع الإلكتروني: reserved.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reserved على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نقدم أحدث الملابس للنساء والرجال والأطفال. يمكنك العثور على السترات والبلوزات والفساتين والجينز والأحذية، ... Reserved هي شركة بولندية لبيع الملابس بالتجزئة ومقرها في غدانسك، بوميرانيا، بولندا. تأسست في عام 1999 ولا تزال أكبر شركة ضمن مجموعة LPP، التي تضم أكثر من 1700 متجر بيع بالتجزئة في أكثر من 20 دولة وتمتلك أيضًا علامات تجارية مثل Cropp وHouse وMohito وSinsay.

الموقع الإلكتروني: reserved.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reserved. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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