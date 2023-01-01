توفر ORORO® Heated Apparel، العلامة التجارية الرائدة في مجال الملابس المُدفأة في الولايات المتحدة الأمريكية، سترات أنيقة مُدفأة وسترات مُدفأة وسترات مُدفأة وقفازات مُدفأة وجوارب ذات أداء طويل الأمد للبطارية لكل من النساء والرجال.

الموقع الإلكتروني: ororowear.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ORORO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.