WebCatalog
ORORO

ORORO

ororowear.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ORORO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر ORORO® Heated Apparel، العلامة التجارية الرائدة في مجال الملابس المُدفأة في الولايات المتحدة الأمريكية، سترات أنيقة مُدفأة وسترات مُدفأة وسترات مُدفأة وقفازات مُدفأة وجوارب ذات أداء طويل الأمد للبطارية لكل من النساء والرجال.

الموقع الإلكتروني: ororowear.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ORORO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bench

Bench


Calvin Klein

Calvin Klein

calvinklein.com

Nautica

Nautica

nautica.com

SKECHERS

SKECHERS

skechers.com

Vuori

Vuori

vuoriclothing.com

HBX

HBX

hbx.com

American Giant

American Giant

american-giant.com

Zumiez

Zumiez

zumiez.com

AJIO

AJIO

ajio.com

BeautifulPeople

BeautifulPeople

beautifulpeople.com

G-Star RAW

G-Star RAW

g-star.com

NAADAM

NAADAM

naadam.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية