تقدم نوتيكا، وهي علامة تجارية عالمية لأسلوب الحياة، مجموعة واسعة من الملابس للرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتجات المنزلية وإكسسوارات مختارة.

الموقع الإلكتروني: nautica.com

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