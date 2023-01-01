WebCatalog
FramesDirect

FramesDirect

framesdirect.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FramesDirect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق أكبر تشكيلة من النظارات عبر الإنترنت. شحن مجاني وإرجاع سهل لجميع النظارات والنظارات الشمسية الطبية والنظارات الشمسية للرجال والنساء والأطفال.

الموقع الإلكتروني: framesdirect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FramesDirect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lenskart US

Lenskart US

lenskart.us

Zenni

Zenni

zennioptical.com

Firmoo

Firmoo

firmoo.com

Lenskart

Lenskart

lenskart.com

Eyebuydirect

Eyebuydirect

eyebuydirect.com

Lenskart Singapore

Lenskart Singapore

lenskart.sg

HBX

HBX

hbx.com

Amazon Canada

Amazon Canada

amazon.ca

Meesho

Meesho

meesho.com

Verishop

Verishop

verishop.com

Brax

Brax

brax.com

Nautica

Nautica

nautica.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية