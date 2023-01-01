WebCatalog
Lenskart

Lenskart

lenskart.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lenskart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق عبر الإنترنت لشراء النظارات الشمسية والنظارات والعدسات اللاصقة للرجال والنساء والأطفال واحصل على خصم ثابت يصل إلى 50% على موقع lenskart.com. ✓ شحن مجاني ✓ الدفع عند الاستلام ✓ إرجاع خلال 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني: lenskart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lenskart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FramesDirect

FramesDirect

framesdirect.com

Firmoo

Firmoo

firmoo.com

Lenskart US

Lenskart US

lenskart.us

HBX

HBX

hbx.com

Lenskart Singapore

Lenskart Singapore

lenskart.sg

Zenni

Zenni

zennioptical.com

W.K Brand Store

W.K Brand Store

wkbrandstore.com

ShopClues

ShopClues

shopclues.com

Bogner

Bogner

bogner.com

Sinsay

Sinsay

sinsay.com

Matalan

Matalan

matalan.co.uk

Mytheresa

Mytheresa

mytheresa.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية