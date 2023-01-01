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Amazon Canada

Amazon Canada

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الموقع الإلكتروني: amazon.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Canada على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في كندا. شحن مجاني للطلبات المؤهلة. عوائد سهلة. تسوق الآن لشراء الإلكترونيات والكتب والملابس وأكثر من ذلك بكثير. جرب Prime مجانًا.

الموقع الإلكتروني: amazon.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Canada. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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