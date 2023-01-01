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Bloomingdale's

Bloomingdale's

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الموقع الإلكتروني: bloomingdales.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bloomingdale's على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الشحن والإرجاع المجاني متاح بالإضافة إلى الاستلام من الرصيف! تسوق عبر الإنترنت لشراء الملابس وحقائب اليد والإكسسوارات وأدوات المنزل والمزيد!

الموقع الإلكتروني: bloomingdales.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bloomingdale's. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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