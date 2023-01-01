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Saks OFF 5TH

Saks OFF 5TH

saksoff5th.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saks OFF 5TH على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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اكتشف الملابس المخفضة وحقائب اليد والمزيد على saksoff5th.com. وفر ما يصل إلى 70% من كل شيء مع الشحن المجاني للطلبات التي تبلغ قيمتها 129 دولارًا أو أكثر.

الموقع الإلكتروني: saksoff5th.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saks OFF 5TH. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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