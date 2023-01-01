WebCatalog
eBay Australia

eBay Australia

ebay.com.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Australia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بشراء وبيع ووفر على الأزياء والأحذية الرياضية وحقائب اليد والأدوات المنزلية والإلكترونيات وبطاقات التداول والألعاب وقطع غيار السيارات والمزيد مع موقع eBay هذا الموسم! اكتشف العلامات التجارية الكبرى والأسعار المنخفضة والشحن المجاني للعديد من العناصر.

الموقع الإلكتروني: ebay.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Australia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

eBay Taiwan

eBay Taiwan

ebay.com.tw

eBay Belarus

eBay Belarus

by.ebay.com

eBay Israel

eBay Israel

il.ebay.com

eBay Kazakhstan

eBay Kazakhstan

kz.ebay.com

eBay Singapore

eBay Singapore

ebay.com.sg

eBay Malaysia

eBay Malaysia

ebay.com.my

eBay Philippines

eBay Philippines

ebay.ph

eBay Russia

eBay Russia

ru.ebay.com

eBay Portugal

eBay Portugal

pt.ebay.com

eBay Uruguay

eBay Uruguay

uy.ebay.com

eBay Ireland

eBay Ireland

ebay.ie

eBay Puerto Rico

eBay Puerto Rico

pr.ebay.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية