WebCatalog
eBay Kazakhstan

eBay Kazakhstan

kz.ebay.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBay Kazakhstan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بشراء وبيع الأحذية الرياضية وحقائب اليد والساعات والسيارات والإلكترونيات والأدوات المنزلية والمزيد في موسم الأعياد هذا مع موقع eBay. ستكتشف العلامات التجارية الكبرى والأسعار المنخفضة والشحن المجاني للعديد من العناصر.

الموقع الإلكتروني: kz.ebay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBay Kazakhstan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

eBay Malaysia

eBay Malaysia

ebay.com.my

eBay Philippines

eBay Philippines

ebay.ph

eBay Russia

eBay Russia

ru.ebay.com

eBay Belarus

eBay Belarus

by.ebay.com

eBay Israel

eBay Israel

il.ebay.com

eBay Singapore

eBay Singapore

ebay.com.sg

eBay Taiwan

eBay Taiwan

ebay.com.tw

eBay Australia

eBay Australia

ebay.com.au

eBay Portugal

eBay Portugal

pt.ebay.com

eBay Uruguay

eBay Uruguay

uy.ebay.com

eBay Ireland

eBay Ireland

ebay.ie

eBay Puerto Rico

eBay Puerto Rico

pr.ebay.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية