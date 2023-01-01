شحن مجاني للطلبات التي تزيد عن 89 دولارًا. خصومات مذهلة على الملابس ذات العلامات التجارية والأحذية والديكور المنزلي وحقائب اليد والمزيد الذي يناسب ذوقك. إنه لا يتسوق، بل يعظم حجمه

الموقع الإلكتروني: tjmaxx.tjx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ T.J.Maxx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.