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DKNY

DKNY

dkny.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DKNY على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق أحدث الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات للنساء والرجال من DKNY. اكتشف مجموعتنا من الديكورات المنزلية وتعرف على ما هو رائج هذا الموسم.

الموقع الإلكتروني: dkny.com

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