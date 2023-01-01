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MISSYEMPIRE

MISSYEMPIRE

missyempire.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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مرحبًا بك في تطبيق MISSYEMPIRE! تسوق أحدث الملابس والاكسسوارات لدينا. Missy Empire هو مكان لجميع عشاق الموضة، فنحن نقدم حملات الموضة السريعة والحملات الرائجة بأسعار معقولة. نحن في طليعة جيل التسوق عبر الإنترنت اليوم ونسعى جاهدين لتعزيز قوة الفتيات، لذا كوني #missygirl وتصدري الطريق في ملابسنا وإكسسواراتنا النسائية المتطورة باستمرار. تسوقي الفساتين الجريئة، والجاذبية المتناسقة، والملابس المحبوكة المفضلة، وأحلام الدنيم والأحذية الجيدة الوحيدة هذا الموسم وعلى مدار العام! من المبتدئين في الصيف إلى تدفئة الشتاء، نقوم بإسقاط القطع يوميًا! نقدم أيضًا خدمة التوصيل في المملكة المتحدة في اليوم التالي للأطفال الذين يرغبون في الحصول على مظهر أنيق مزدوج.

الموقع الإلكتروني: missyempire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MISSYEMPIRE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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