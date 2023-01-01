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Crocs

Crocs

crocs.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تسوق على الموقع الرسمي لـ Crocs™ لشراء الأحذية الكاجوال والصنادل والمزيد. الحرة الشحن على أوامر المؤهلين. شركة كروكس هي شركة أحذية أمريكية مقرها في برومفيلد، كولورادو، تقوم بتصنيع وتسويق العلامة التجارية كروكس للقباقيب الرغوية.

الموقع الإلكتروني: crocs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crocs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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