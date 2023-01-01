تخفيضات الشتاء تبدأ الآن! تم اختبار ملابسنا الخارجية بقوة في شمال غرب المحيط الهادئ. تسوق للسترات والقمصان والسراويل القصيرة والأحذية والمزيد. شركة كولومبيا للملابس الرياضية هي شركة أمريكية تقوم بتصنيع وتوزيع الملابس الخارجية والملابس الرياضية والأحذية، بالإضافة إلى أغطية الرأس ومعدات التخييم وملابس التزلج وإكسسوارات الملابس الخارجية. تأسست في عام 1938 من قبل بول لامفروم، والد جيرت بويل.

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