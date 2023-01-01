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Funko

Funko

funko.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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شركة Funko هي شركة أمريكية تقوم بتصنيع مقتنيات الثقافة الشعبية المرخصة والمحدودة، وتشتهر بتماثيل الفينيل والرؤوس الفقاعية المرخصة. بالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركة شخصيات مجسمة وملابس وإكسسوارات وألعاب مرخصة.

الموقع الإلكتروني: funko.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Funko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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