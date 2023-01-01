سوبريم هي علامة تجارية أمريكية للملابس ونمط حياة التزلج تأسست في مدينة نيويورك في أبريل 1994. وتستهدف العلامة التجارية ثقافتي التزلج والهيب هوب وثقافة الشباب بشكل عام. تنتج العلامة التجارية الملابس والإكسسوارات وتقوم أيضًا بتصنيع ألواح التزلج.

الموقع الإلكتروني: supremenewyork.com

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