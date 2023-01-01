WebCatalog
Supreme

Supreme

supremenewyork.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Supreme على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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سوبريم هي علامة تجارية أمريكية للملابس ونمط حياة التزلج تأسست في مدينة نيويورك في أبريل 1994. وتستهدف العلامة التجارية ثقافتي التزلج والهيب هوب وثقافة الشباب بشكل عام. تنتج العلامة التجارية الملابس والإكسسوارات وتقوم أيضًا بتصنيع ألواح التزلج.

الموقع الإلكتروني: supremenewyork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Supreme. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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