تقوم NAADAM بمصادر وإنتاج الملابس المحبوكة الفاخرة بشكل مسؤول مع الحفاظ على نمط الحياة البدوي في منغوليا. تسوق ملابس الكشمير للرجال والنساء والأطفال.

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