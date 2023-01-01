WebCatalog
SSENSE

SSENSE

ssense.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SSENSE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق من بين أكثر من 500 علامة تجارية فاخرة ومصممين ناشئين وعلامات تجارية لأزياء الشارع لكل من الرجال والنساء. غوتشي، أوف وايت، أكني ستوديوز، والمزيد. الشحن على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: ssense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SSENSE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HBX

HBX

hbx.com

Verishop

Verishop

verishop.com

NAADAM

NAADAM

naadam.co

FramesDirect

FramesDirect

framesdirect.com

Culture Kings

Culture Kings

culturekings.com

VRSNL

VRSNL

vrsnl.zappos.com

Sports Direct

Sports Direct

sportsdirect.com

Lenskart US

Lenskart US

lenskart.us

Shopbop

Shopbop

shopbop.com

Lenskart

Lenskart

lenskart.com

American Giant

American Giant

american-giant.com

Sneakersnstuff

Sneakersnstuff

sneakersnstuff.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية