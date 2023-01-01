Zumiez هي إحدى متاجر التجزئة المتخصصة الرائدة في مجال الملابس والأحذية والإكسسوارات والسلع الصلبة للشباب والشابات الذين يرغبون في التعبير عن شخصيتهم من خلال الموضة والموسيقى والفن والثقافة في الرياضات الحركية وملابس الشارع وأنماط الحياة الفريدة الأخرى.

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