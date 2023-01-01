بوما SE، والمعروفة باسم بوما، هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقوم بتصميم وتصنيع الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية وغير الرسمية، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ، بافاريا، ألمانيا. بوما هي ثالث أكبر شركة مصنعة للملابس الرياضية في العالم.

الموقع الإلكتروني: puma.com

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