WebCatalog
PUMA

PUMA

puma.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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بوما SE، والمعروفة باسم بوما، هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقوم بتصميم وتصنيع الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية وغير الرسمية، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ، بافاريا، ألمانيا. بوما هي ثالث أكبر شركة مصنعة للملابس الرياضية في العالم.

الموقع الإلكتروني: puma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PUMA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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