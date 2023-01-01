Punto Fa, S.L.، والمعروفة باسم Mango، هي شركة إسبانية لتصميم وتصنيع الملابس، تأسست في برشلونة، إسبانيا على يد الأخوين إيزاك أنديك وناهمان أنديك. مانجو هي شركة متعددة الجنسيات مشهورة عالميًا تعمل على تصميم وتصنيع وتسويق الملابس والإكسسوارات النسائية والرجالية.

الموقع الإلكتروني: shop.mango.com

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