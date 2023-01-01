WebCatalog
Mango

Mango

shop.mango.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mango على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Punto Fa, S.L.، والمعروفة باسم Mango، هي شركة إسبانية لتصميم وتصنيع الملابس، تأسست في برشلونة، إسبانيا على يد الأخوين إيزاك أنديك وناهمان أنديك. مانجو هي شركة متعددة الجنسيات مشهورة عالميًا تعمل على تصميم وتصنيع وتسويق الملابس والإكسسوارات النسائية والرجالية.

الموقع الإلكتروني: shop.mango.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mango. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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