شركة كيا، المعروفة باسم كيا، هي شركة تصنيع سيارات كورية جنوبية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في سيول، كوريا الجنوبية. وهي ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، بعد الشركة الأم، شركة هيونداي موتور، بمبيعات تجاوزت 2.8 مليون سيارة في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: kia.com

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