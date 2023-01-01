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Kia

Kia

kia.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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شركة كيا، المعروفة باسم كيا، هي شركة تصنيع سيارات كورية جنوبية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في سيول، كوريا الجنوبية. وهي ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، بعد الشركة الأم، شركة هيونداي موتور، بمبيعات تجاوزت 2.8 مليون سيارة في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: kia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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