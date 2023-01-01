Huyndai USA

شركة هيونداي موتور، والتي غالبًا ما يتم اختصارها إلى هيونداي موتورز والمعروفة باسم هيونداي، هي شركة تصنيع سيارات كورية جنوبية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في سيول، كوريا الجنوبية. تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967.

الموقع الإلكتروني: hyundaiusa.com

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