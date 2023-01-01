Upbit هي بورصة عملات مشفرة كورية جنوبية تأسست في عام 2017. وتديرها شركة Dunamu، وهي واحدة من الشركات الناشئة الأعلى قيمة في كوريا الجنوبية.

الموقع الإلكتروني: upbit.com

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