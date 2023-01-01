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Audi

Audi

audi.com

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أودي AG، يشار إليها عادة باسم أودي، هي شركة تصنيع سيارات ألمانية للسيارات الفاخرة ومقرها في إنغولشتات، بافاريا، ألمانيا. وباعتبارها شركة تابعة لشركتها الأم، مجموعة فولكس فاجن، تنتج أودي السيارات في تسع منشآت إنتاج حول العالم.

الموقع الإلكتروني: audi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Audi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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