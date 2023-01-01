أودي AG، يشار إليها عادة باسم أودي، هي شركة تصنيع سيارات ألمانية للسيارات الفاخرة ومقرها في إنغولشتات، بافاريا، ألمانيا. وباعتبارها شركة تابعة لشركتها الأم، مجموعة فولكس فاجن، تنتج أودي السيارات في تسع منشآت إنتاج حول العالم.

الموقع الإلكتروني: audi.com

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